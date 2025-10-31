Власти Петербурга представили новую промышленную политику до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга презентовали новую промышленную стратегию, рассчитанную до 2030 года. Документ определяет ключевые направления технологического развития города на ближайшие годы, сообщила gazeta.spb .

Программу презентовали на заседании Промышленного совета Северной столицы. Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что цель документа — достичь технологического лидерства и повысить глобальную конкурентоспособность промышленного сектора города.

Стратегия включает комплекс мер по развитию базовых, динамично растущих и перспективных промышленных направлений. Среди приоритетов — укрепление взаимодействия между промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями.