Власти Петербурга объявили о возможном появлении бульвара Мстислава Ростроповича

В Санкт-Петербурге планируют создать новые зеленые зоны, названные в честь известных деятелей культуры. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу городской топонимической комиссии.

Бульвары могут получить имена оперной певицы Галины Вишневской и виолончелиста Мстислава Ростроповича.

Зеленая зона в честь музыканта появится в Центральном районе города, недалеко от мест, где он жил. Бульвар в память о певице планируется создать в Кронштадте, вдоль Обводного канала.

Кроме того, в городе хотят увековечить память героев Великой Отечественной войны. Возможно, школа № 129 Красногвардейского района в будущем будет носить имя Федора Чистякова.