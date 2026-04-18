Власти Омской области приняли решение сделать Радоницу выходным днем

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о решении сделать Радоницу выходным днем. В этом году праздник приходится на 21 апреля, сообщил RT .

По словам главы региона, он получил множество обращений от местных жителей по поводу праздника.

«Мы посоветовались, и считаю, нужно на это обращение отреагировать положительно и такой выходной день на Радоницу установить», — отметил губернатор.

Радоница — это день, когда верующие посещают храмы и кладбища, чтобы помолиться об упокоении близких. После долгого пасхального перерыва в церкви возобновляются панихиды. Люди приходят на могилы умерших, чтобы навести там порядок, добавил сайт телеканала «Звезда».