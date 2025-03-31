Власти Нижегородской области запретили мигрантам работать в общепите

В Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов в некоторых отраслях. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документ вступит в силу в течение 10 дней после опубликования.

«Ограничения затронут 16 групп укрупненных видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором», — прокомментировали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В соответствии с указом, будут введены ограничения на трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства на основании патентов в 16 отраслях экономики. Это касается работы в сферах курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Но указ не подразумевает полного запрета на работу мигрантов, имеющих трудовые патенты. Они смогут продолжать работать в сферах, где существует наибольшая потребность в кадрах и их нехватка. Это касается сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживания зданий и территорий.

В течение трех месяцев работодатели должны адаптировать свои кадровые политики и скорректировать количество иностранных работников в соответствии с новыми правилами.

Ранее следствие объявило в розыск бывшего руководителя главного управления УСБ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. Сотрудник полиции мог помогать мигрантам без документов работать на территории России.