Власти Нижегородской области запретили мигрантам работать в общепите
В Нижегородской области ограничили работу мигрантов с патентами
В Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов в некоторых отраслях. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Документ вступит в силу в течение 10 дней после опубликования.
«Ограничения затронут 16 групп укрупненных видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором», — прокомментировали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В соответствии с указом, будут введены ограничения на трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства на основании патентов в 16 отраслях экономики. Это касается работы в сферах курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Но указ не подразумевает полного запрета на работу мигрантов, имеющих трудовые патенты. Они смогут продолжать работать в сферах, где существует наибольшая потребность в кадрах и их нехватка. Это касается сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживания зданий и территорий.
В течение трех месяцев работодатели должны адаптировать свои кадровые политики и скорректировать количество иностранных работников в соответствии с новыми правилами.
Ранее следствие объявило в розыск бывшего руководителя главного управления УСБ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. Сотрудник полиции мог помогать мигрантам без документов работать на территории России.