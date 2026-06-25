Власти Нижегородской области отчитались о реставрации более 870 объектов культурного наследия

С 2018 года в Нижегородской области восстановили более 870 объектов культурного наследия. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные губернатора Глеба Никитина.

По его словам, регион стал примером для других субъектов в области сохранения историко-культурного наследия.

Никитин подчеркнул, что работа ведется как над крупными проектами, так и над восстановлением зданий, которые ранее считались утраченными. В Нижегородской области разработан собственный стандарт по сохранению объектов культурного наследия, а также создан единый портал исторической недвижимости, который предназначен для инвесторов.