Власти Нижегородской области обсудили с делегацией из Сенегала вопросы сотрудничества

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин провел встречу с делегацией из Республики Сенегал во главе с чрезвычайным и полномочным послом Стефаном Самбу. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
В ходе собрания стороны обсудили перспективы совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, IT и образовании. Также рассматривалось развитие туристических инициатив и установление побратимских связей между городами.
Сенегальская делегация посетила Университет «НЕЙМАРК», где рассмотрела возможности академического обмена и совместных цифровых проектов.
