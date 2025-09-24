Власти Нижегородской области обсудили с делегацией из Сенегала вопросы сотрудничества

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин провел встречу с делегацией из Республики Сенегал во главе с чрезвычайным и полномочным послом Стефаном Самбу. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.