Власти Нижегородской области объявили старт нового сезона профориентационного проекта «Кузница эффективных кадров»

В Нижегородской области стартовал новый сезон профориентационного проекта «Кузница эффективных кадров», направленного на знакомство школьников с промышленностью и высокотехнологичными профессиями. Проект реализуется при поддержке правительства региона, КУПНО, Фонда развития производственных систем и Молодежного центра карьеры, сообщило ИА «Время Н» .

В рамках программы школьники посещают экскурсии на ведущие предприятия, участвуют в мастер-классах, деловых играх и квестах, а также встречаются с наставниками. В 2025 году участниками стали более 2400 человек, в 2026 году планируется охватить свыше 2500 школьников и расширить географию проекта.

«Мы помогаем молодежи найти призвание, а предприятиям — будущих специалистов», — отметил исполняющий обязанности министра кадровой политики Роман Марков.

Проект способствует сохранению молодежи в регионе, устранению кадрового дефицита и выстраиванию карьерной траектории по принципу «школа — вуз — предприятие».