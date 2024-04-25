Власти Нижегородской области анонсировали проведение бизнес-форума «Время экспорта» | 360°

Общество 25 апреля 2024, 14:52 Власти Нижегородской области анонсировали проведение бизнес-форума «Время экспорта»

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Бизнес-форум «Время экспорта» состоится в Нижнем Новгороде 22 мая. Мероприятие организовали в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Встреча пройдет в технопарке «Анкудиновка». Программа будет интересна как опытным, так и начинающим экспортерам, рассказали министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

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По его словам, один из этапов форума — деловая игра. Участники смогут познакомиться с механизмами вывода товаров на зарубежный рынок.