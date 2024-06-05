Власти Москвы отменили строительство ТЦ в Люблине после протеста жителей

Жители домов на улице Краснодарской в московском районе Люблино добились отмены строительства большого торгового центра. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель исполнительного комитета Московского отделения «Единой России» Максим Руднев.

Он пояснил, что стройку планировали вести буквально в нескольких десятках метров от жилых домов. Такое решение не устроило местных жителей, которые вышли на круглосуточное дежурство, чтобы не дать строителям начать работы.

Акция продолжалась с апреля и закончилась только на этой неделе после того, как правительство объявило об отмене стройки.

«Хочу от всей души поблагодарить сенатора Инну Святенко, депутата Госдумы Петра Толстого, городские власти за помощь в решении этого вопроса. А жильцов домов на Краснодарской — поздравить! Это ваша победа, вы большие молодцы!» — написал Руднев.

Официальное заявление от мэрии опубликовала член Совета Федерации Ирина Святенко в своем Telegram-канале. Она приняла непосредственное участие в помощи жителям по отстаиванию своей территории.

«Я прекрасно понимаю каждого, кто был против стройки, так как буквально в 2019 году провели благоустройство и оборудовали комфортные зоны для отдыха», — написала сенатор.

Святенко добавила, что направила официальный запрос на имя мэра Москвы Сергея Собянина и получила ответ, что правительство города прекратило проект по строительству этого участка, который в дальнейшем станет использоваться только для благоустройства.

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