Бесхозные клумбы облагородили в Лобне после обращения к главе округа

Жители Лобни пожаловались главе округа на бесхозную клумбу недалеко от магазина на улице Калинина. Ситуацию взяли под контроль — теперь за клумбой следят ежедневно.

Несколько бесхозных клумб в Лобне теперь находятся под контролем специалистов. Ранее информацию о проблеме в комментариях в социальных сетях главы округа Анны Кротовой сообщили жители города. Теперь клумбу поливают ежедневно. Подобный уход обеспечен и за клумбой на Букинском шоссе — там посадили цветы и тоже будут ухаживать.

Подводя традиционные итоги в сфере благоустройства, глава Лобни сообщила и о ряде других работ, которыми активно занимаются в округе. Это промывка теплообменников на котельных микрорайона Красная поляна и ЦТП 13, ремонт насосного оборудования, подготовка тепловых сетей к опрессовке, опиловка охранной зоны воздушных линий.

Не прекращаются работы и в городских парках. Восемь сухостоев опилили в «Реке времени». Парк приводят в порядок с утра, в это же время стартует уборка в Лесопарке и ряде скверов.

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