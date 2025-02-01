Власти Курской области опровергли рост числа пропавших в приграничье

Правительство Курской области: в список пропавших вошли более 2 тысяч человек

Разошедшиеся по социальным сетям и средствам массовой информации данные о резком росте числа жителей курского приграничья, утративших связь с родными, некорректны. В реестре после сверки всех представленных списков находятся данные более 2000 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

В ведомстве пояснили, что ошибочная информация возникла после поступления в Комитет региональной безопасности более 10 списков пропавших жителей от ведомств, волонтеров, организаций и родственников. В ходе проверки специалисты обнаружили трехкратное дублирование записей.

«Сверка данных и уточнение списка продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе.

После завершения сбора данных рабочая группа проведет заседание для утверждения единого верифицированного списка пропавших жителей. Документ опубликуют на всех официальных ресурсах Курской области.

В начале января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил, что в полицию региона поступило более 1,2 тысячи заявлений о пропавших без вести в приграничных районах. Он подчеркнул, что удалось установить местонахождение 240 человек. Поисками занимается не только полиция: в работе принимают участие Российский Красный Крест, члены кабинета уполномоченного по правам человека и волонтеры.