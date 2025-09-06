В Крыму планируют создать собственный бренд, который объединит представления о «российском» и «крымском». Об этом РИА «Новости» рассказал глава парламента республики Владимир Константинов на ВЭФ.

По его словам, идея возникла после анализа западного влияния на российскую культуру и ментальность. Он отметил, что работа над символами региона требует времени и внимания, как это было с новым гимном Крыма, где каждое слово отражает историю и самобытность полуострова.

