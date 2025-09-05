Продажи автомобилей в Санкт-Петербурге выросли на 5-8% в августе

В августе в Санкт-Петербурге зафиксировали подъем спроса на автомобили на 5–8% по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на это, показатели прошлого года остаются выше на 15%, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Официальные дилеры китайских производителей стали лидерами продаж, в то время как другие участники рынка испытывают сложности с маржой и вынуждены реализовывать авто без прибыли.

Параллельный импорт обеспечивает от 10 до 20% объема продаж, при этом чаще всего приобретаются модели Toyota и BMW. Специалисты считают, что китайские бренды продолжат укреплять свои позиции на рынке, а цены на автомобили стабилизируются.