Власти Крыма рассказали о выделении финансирования предприятиям Крыма в размере 200 млн рублей в 2024 году
Начальник управления промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Крым Денис Малтабар в разговоре с «Крым24» сообщил, что в предыдущем году бюджетные ассигнования на поддержку местных предприятий превысили отметку в 200 миллионов рублей.
Средства были использованы для приобретения современного оборудования, необходимого для выпуска жизненно важных товаров, перечень которых установлен правительственными органами. Помимо того, крымские производители смогли воспользоваться дополнительными возможностями федеральной поддержки.
Малтабар настоятельно рекомендовал компаниям эффективно использовать предоставленные возможности для повышения конкурентоспособности и устойчивости своего бизнеса.