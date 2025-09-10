Власти Крыма рассказали о выделении финансирования предприятиям Крыма в размере 200 млн рублей в 2024 году

Начальник управления промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Крым Денис Малтабар в разговоре с «Крым24» сообщил, что в предыдущем году бюджетные ассигнования на поддержку местных предприятий превысили отметку в 200 миллионов рублей.