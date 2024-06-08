Украинских олигархов лишат активов в Крыму

Пакет национализации активов украинских олигархов подготовили в Крыму

Фото: РИА «Новости»

Парламент Крыма включил порядка 110 объектов украинских юридических и физических лиц в пакет активов, которые подлежат национализации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава крымского законодательного органа Владимир Константинов.

«Перечень национализированного имущества планируется пополнить новыми объектами. Они принадлежат 110 лицам, которые спонсируют ВСУ и поддерживают киевский режим», — написал он.

Глава парламента отметил, что среди прочего под процесс национализации подпадет имущество певицы Сусаны Джамаладиновой, которая больше известна под псевдонимом Джамала. Он напомнил, что против нее завели уголовное дело, а саму артистку объявили в розыск за фейки о деятельности Вооруженных сил России.

«В перечень также вошли объекты, которые принадлежат родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим соседям Зеленского в Ливадии», — заключил Константинов.

Ранее суд постановил взыскать с Украины компенсацию за блокаду Крыма.

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