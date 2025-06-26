Власти Костромской области анонсировали создание эндокринологического центра

На встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главы Минфина Антона Силуанова была достигнута договоренность о выделении более 200 миллионов рублей на создание эндокринологического центра в столице региона. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам главы области, учреждение будет играть ключевую роль в реализации программы по борьбе с сахарным диабетом. Как пояснил Ситников, благодаря поддержке правительства удастся решить еще одну медицинскую проблему в регионе.

Губернатор отметил, что около 20 тысяч человек стоят на учете по диабету, а еще около 15 тысяч имеют его скрытую форму.