Власти Карелии организовали для запорожских школьников поездку в Москву
Школьники из Запорожской области посетили Москву. Четырехдневную экскурсию по столице для детей из Васильевского муниципального округа организовали власти Карелии.
Ребята увидели Александровский сад, Красную площадь, Воробьевы горы, а также посетили Третьяковскую галерею и выставку-форум «Россия» на ВДНХ.
На этом поддержка со стороны Карелии не закончилась. Уже в августе еще 100 детей из Васильевского муниципального округа отправятся отдыхать на побережье Крыма.
В Херсонской области при поддержке Минкульта открыли детский центр. Там ребята познакомятся с историей юга России и уникальными древними артефактами.
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