Власти Карелии организовали для запорожских школьников поездку в Москву

Школьники из Запорожской области посетили Москву. Четырехдневную экскурсию по столице для детей из Васильевского муниципального округа организовали власти Карелии.

Ребята увидели Александровский сад, Красную площадь, Воробьевы горы, а также посетили Третьяковскую галерею и выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

На этом поддержка со стороны Карелии не закончилась. Уже в августе еще 100 детей из Васильевского муниципального округа отправятся отдыхать на побережье Крыма.

В Херсонской области при поддержке Минкульта открыли детский центр. Там ребята познакомятся с историей юга России и уникальными древними артефактами.