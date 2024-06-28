Власти Карелии организовали для запорожских школьников поездку в Москву

Фото: РИА «Новости»

Школьники из Запорожской области посетили Москву. Четырехдневную экскурсию по столице для детей из Васильевского муниципального округа организовали власти Карелии.

Ребята увидели Александровский сад, Красную площадь, Воробьевы горы, а также посетили Третьяковскую галерею и выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

На этом поддержка со стороны Карелии не закончилась. Уже в августе еще 100 детей из Васильевского муниципального округа отправятся отдыхать на побережье Крыма.

В Херсонской области при поддержке Минкульта открыли детский центр. Там ребята познакомятся с историей юга России и уникальными древними артефактами.

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