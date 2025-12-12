Власти Хабаровского края расширят транспортную инфраструктуру для привлечения туристов

В преддверии новогодних праздников в Хабаровском крае планируется увеличение числа пассажирских авиарейсов и железнодорожных маршрутов. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com .

Компания «Аэрофлот» дополнительно добавит 24 рейса по популярным направлениям с 24 декабря по 12 января, что обеспечит удобное сообщение с такими городами, как Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Красноярск-Владивосток.

В министерстве туризма региона подчеркнули, что стабильность авиаперевозок имеет ключевое значение для развития туризма в Хабаровском крае, учитывая его географическую удаленность от центральных и западных регионов России. В крае действует восемь аэропортов и 27 посадочных площадок, что способствует развитию транспортной инфраструктуры и доступности региона для туристов.

Кроме того, ОАО «РЖД» объявило о специальном тарифном предложении на рейсы дальнего следования, включая маршруты № 81/82 Тында–Благовещенск, № 27/28 Владивосток–Благовещенск и № 351/352 Владивосток–Советская Гавань. Верхние полки в купе предоставляются со скидкой 60% от базовой стоимости билетов. Эта акция распространяется на билеты, оформленные до 24 декабря.