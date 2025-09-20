Власти Франции спасли в Ла-Манше 23 мигранта

На севере Франции спасательные службы помогли более 20 мигрантам, которые пытались добраться до Великобритании через Ла-Манш. Об этом сообщила морская префектура Ла-Манша и Северного моря.

По данным властей, региональный центр наблюдения и спасения задействовал государственное судно Minck и катер, чтобы помочь людям на лодке, оказавшейся в затруднительном положении у берегов коммуны Гравлин. В префектуре отметили, что 23 людей спасли.

Спасенных мигрантов доставили обратно на французский берег.

Ранее Володин заявил, что мигранты не должны привозить семьи в Россию. По его словам, приезд в страну вместе с супругами и детьми уже влечет совсем другие требования.