Владимиру Путину передали новогодний подарок от школьника из ДНР

Президент России Владимир Путин получил новогодний подарок, который своими руками сделал 10-летний школьник из города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил RT .

«Я даже не представлял, что это возможно. Мы с мамой вместе делали поделку на школьный конкурс и заняли в нем первое место. Через неделю нам позвонили и сказали, что наша елочка отправлена Владимиру Владимировичу», — рассказал ребенок.

Новогоднее дерево, которое смастерил мальчик, президенту России передали волонтеры на полях форума «Мы вместе».

Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 10-летней Маргариты Руцинской из Шебекина, которая хотела попробовать себя в качестве пилота. Президент распорядился организовать для девочки экскурсию по авиатренажерному центру. Она побывала в кабине самолета Sukhoi Superjet 100.