Владимир Рогов назвал кощунством перенос Дня защиты детей на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты России и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал кощунством решение властей Украины перенести День защиты детей с 1 июня на 20 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Зеленский продолжает издеваться и глумиться над исторической памятью и традициями украинского народа. На этот раз под раздачу попали дети», — сказал Рогов РИА Новости.

Он отметил, что новый день праздника совпадает с Всемирным днем ребенка, но при этом на Западе эта дата также считается Днем памяти трансгендерных людей. По мнению Рогова, подобный шаг выглядит вызывающе и неуважительно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поразилась реакцией Украины на ЧП с поездами в Брянской и Курской областях.