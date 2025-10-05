Владимир Путин поблагодарил модератора «Валдая» за подготовку мероприятия

Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова за тактичное и профессиональное ведение обсуждения, а также за качественную подготовку мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Спасибо и за то, что вы делаете в рамках всего мероприятия, ну и за сегодняшнее: и за ведение такое интеллигентное, и за общую подготовку», — обратился Путин к модератору.

Выступление главы государства состоялось в четверг на 22-м ежегодном заседании международного клуба в Сочи.

Ранее Путин допустил, что его «валдайская речь» может кому-то не понравиться. Он отметил, что в своей речи изложил собственное видение происходящих событий и будущего их развития.