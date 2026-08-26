Владельцев животных предупредили о рисках обращения к ветеринарам-домушникам

При выборе ветеринара можно наткнуться на человека без профильного образования, оказывающего помощь на дому с нарушением правил. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Сейчас встречаются ветеринары-домушники, которые, порой не имея должного образования по специальности „Ветеринария“, оказывают на дому ветеринарные услуги сомнительного качества. При этом не несут никакой ответственности за проведенные манипуляции и приобретенные ветпрепараты», — предупредил он.

Машаров заявил, что перед приемом владелец животного вправе запросить документы ветеринара об образовании и проверить их подлинность. Для того, чтобы не нарваться на лжеспециалиста, он посоветовал также изучить отзывы, потребовать заключить договор и оплатить прием через кассу, а не переводом.

Ранее разгорелся скандал из-за препарата «Мультикан-8». Собаки умирали после вакцинации.