Владельцев устройств Apple призвали не переживать из-за дела ФАС

Депутат Свинцов: дело ФАС против Apple ничем не грозит работе устройств в России

Возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении корпорации Apple не повлияет на работу гаджетов этого производителя в России. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Он объяснил, что действия ФАС никак не отразится на гражданах, которые пользуются продукцией Apple.

«Устройства как работали, так и продолжат работать», — подчеркнул парламентарий.

Свинцов уточнил, что ФАС, Роскомнадзор и другие ведомства фиксируют нарушения законодательства страны для последующего наложения штрафов с компании. По его словам, после возвращения в Россию Apple придется компенсировать взыскания и пополнить госбюджет.

Ранее ФАС выдала американской корпорации предупреждение и потребовала выполнить предустановку на устройства с iOS отечественного магазина приложений RuStore и национального мессенджера «Макс». Apple проигнорировала требование, поэтому надзорное ведомство возбудило дело.