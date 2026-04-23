Владельцев собак привали не играть с питомцами мячами

Daily Mail: игра с мячом не помогает укрепить связь собаки с хозяином

Обычная игра в мяч не поможет владельцам собак выстроить более тесную эмоциональную связь с питомцами. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Линчепингского университета.

Авторы работы решили выяснить, какие формы общения сильнее влияют на привязанность между человеком и животным.

«Просто бросать мяч недостаточно», — сказала профессор Линчепингского университета Лина Рот.

В исследовании участвовали около трех тысяч владельцев собак. Одни стали играть с питомцами чаще обычного, другие сделали упор на тренировки, а третьи ничего не меняли. Через четыре недели заметное укрепление связи показала только группа с активными совместными играми.

Лучший результат дали перетягивание каната, салки, прятки и другие развлечения, где человек сам включался в процесс.

«Выяснилось, что игровая группа улучшила связь с собакой всего за месяц, уделяя этому несколько лишних минут в день. Это результат, о котором можно только мечтать», — отметила доцент.

По словам ученых, именно такие занятия развивают взаимное внимание, а собаки после этого чаще сами зовут хозяев к общению. Это особенно важно для хозяев собак из приютов, которым оказалось сложнее привыкать к новому дому.

