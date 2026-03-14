В России ввели первый ГОСТ на площадки для выгула и игр с собаками

Росстандарт впервые утвердил национальный стандарт, устанавливающий требования к территориям для прогулок, занятий и игр с собаками. ГОСТ вступит в силу с апреля 2026 года, сообщили в ведомстве .

Его разработали из-за роста числа домашних собак — по разным оценкам, в России их от 17 до 22 миллионов. До сих пор не существовало единых правил организации таких территорий. Стандарт регулирует размещение, проектирование и содержание игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон.

В городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна быть как минимум одна дрессировочная площадка. Количество игровых — одна на 10 тысяч жителей с минимальной площадью в 200 квадратных метров, дрессировочной — 1500. Покрытия должны быть безопасными: песчано-гравийными, прорезиненными или комбинированными, а площадки для выгула — иметь навигацию, ограждение до 70 сантиметров или кустарник, зоны для уборки с контейнерами и дозаторами для пакетов.

Ранее в России разработали ГОСТ для собак-поводырей.