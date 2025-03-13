Владельцам дач с мусором на участках пригрозили большими штрафами и лишением земли

Россиянам с 2025 года грозит штраф до 50 тысяч рублей за мусор на даче

С марта 2025 года в России вступил в силу новый закон, согласно которому владельцы дач обязаны содержать их в порядке. В случае если на принадлежащих им участках обнаружат сорняки или мусор, россиянам грозит штраф или лишение земли. Об этом в беседе с aif.ru заявила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Россиянам, которые владеют дачами или получили их в наследство, выделили три года на то, чтобы привести участки в порядок, построить там жилой дом или организовать посадку овощей.

Хозяева не освоенных, захламленных, заросших сорняками участков рискуют получит штраф в размере до 50 тысяч рублей. На исправление выявленных недочетов будет дано полгода. Если состояние участка не изменится за шесть месяцев, его смогут изъять через суд.

Также Епифанова напомнила о штрафах за нецелевое использование земли. Организация коммерческой деятельности на даче облагается штрафом в размере от десяти до 100 тысяч рублей (или 0,5–1% от кадастровой стоимости) для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.

Ранее в России предложили ввести внушительные штрафы за выход на лед. По мнению политолога Алексея Ярошенко, по всей стране необходимо принять единые законодательные сроки, в которые выход на лед категорически запрещен: с 1 ноября по 15 декабря, когда лед еще не окреп, и с 15 марта по 30 апреля, когда он становится небезопасным из-за активного таяния. Люди, которые нарушат этот запрет, должны будут заплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.