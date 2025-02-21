Владельцам бань и теплиц с фундаментом напомнили об отдельном налоге

Владельцы бань, теплиц, сараев и других хозяйственных построек с фундаментом, будут вынуждены платить налог с этого года. Об этом рассказала основательница юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева в беседе с РИА «Новости» .

«С 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения», — сказала она.

По словам юриста, налог ввели для систематизации учета недвижимости и корректировки налоговой нагрузки в отношении построек, которые были вне сферы имущественного налогообложения.

С законодательной точки зрения такие сооружения относятся к части недвижимости, потому что прочно связаны с хозяевами, объяснила Вепренцева. Их нужно регистрировать Росреестре, кадастровая стоимость построек становится базой для расчета налога. Обычно ставка варьируется от 0,1% до 0,3%.

«Регистрация обязательна, а ее отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств», — сказала собеседница агентства.

Она предупредила, что Федеральная налоговая служба может сама оценить объект, если его не учтут в кадастровой базе, а также применить налоговые санкции за отказ от декларирования.

Ранее киберэксперт Александр Келлерманн предупредил, что мошенники могут рассылать фальшивые уведомления о налоговой задолженности. Особенно часто такие письма приходят в периоды уплаты имущественных налогов, когда люди ждут официальных писем от ФНС.