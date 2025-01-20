Россиян предупредили о рассылке фальшивых уведомлений о налоговой задолженности

Эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн рассказал RT о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными уведомлениями о налоговых задолженностях.

Особенно актуальна эта проблема становится в периоды уплаты имущественных налогов, когда граждане ждут официальных писем от Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники используют эту ситуацию, отправляя письма, которые выглядят как настоящие налоговые уведомления. Их цель — обмануть доверчивых граждан и получить их деньги или личные данные, пояснил Келлерманн.

Такие сообщения могут приходить как по электронной почте, так и через мессенджеры или социальные сети. Чтобы избежать обмана, необходимо помнить, что официальная корреспонденция от ФНС России отправляется исключительно через надежные каналы.