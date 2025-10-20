Владелец шахты «Листвяжная» Федяев получал более 4 млн рублей в месяц

Основной владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, которого признали виновным по делу о смертельной аварии на предприятии в 2021 году, каждый месяц получал зарплату в размере более четырех миллионов рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщило РИА «Новости» .

«Относительно заработной платы директора по перспективному развитию Федяева: должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%», — написали в документе.

Общий месячный доход, включая надбавку, премию и районный коэффициент составил 4,1 миллиона рублей.

В марте этого года Центральный районный суд Кемерова приговорил Федяева к 3,5 годам условно. Также приговор вынесли другим фигурантам: бывшему генеральному директору холдинга «СДС-Уголь» Геннадию Алексееву — пять лет и три месяца колонии общего режима, экс-техническому директору «СДС-Угля» Антону Якутову — пять лет того же режима. Всех осудили по статье о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года. В результате ЧП погиб 51 человек. На момент происшествия под землей находились 285 человек.