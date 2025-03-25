Суд дал 3,5 года условно собственнику шахты «Листвяжная» Фадееву

Центральный районный суд Кемерова приговорил председателя совета директоров и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к 3,5 года условно после взрыва метана на руднике. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Технического директора шахты Антона Якутова приговорили к пяти годам в колонии общего режима, а генерального директора — к 5,3 года в колонии общего режима. Их признали виновными по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

В Генпрокуратуре отметили, что полное бездействие при поддержании промышленного объекта в технически исправном состоянии и активное желание обогатиться привели к гибели нескольких десятков человек. Причиненный ущерб превысил полтора миллиарда рублей.

Пожар на шахте произошел в ноябре 2021 года, погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.