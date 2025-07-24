Владелец «Пятерочки» отказался от поставок Snickers и Twix

Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» отказались от закупок шоколадных батончиков и жвачки от Mars. Об этом сообщил РБК. .

По данным журналистов, крупнейший российский ретейлер X5 отказался от продукции компании Mars, выпускающей Snickers и Twix, потому что посчитал цены завышенными. Отгрузки продуктов остановились по состоянию на среду 23 июля.

Информацию об отказе подтвердила пресс-служба X5. Причина — несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования».

По данным компании, текущих складских запасов хватит на поддержание ассортимента в течение 60 дней. При этом дефицита подобной продукции в магазинах не будет — Mars заменят аналогичными товарами других брендов.

«Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе–сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — заявили в X5.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что российские бренды одежды вполне способны уверенно конкурировать с зарубежными. Он отметил, что россияне начали больше ценить отечественные марки.