Стилист Лисовец указал на способность российских брендов одежды конкурировать с зарубежными

Известный стилист Владислав Лисовец выразил уверенность в способности российских брендов одежды успешно конкурировать с зарубежными. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
«Мы были не патриотичны в плане выбора одежды. Мы шли покупать туда, где дешевле, и покупали западное. Мы не верили в свои бренды», — заявил эксперт.
По его словам, в настоящее время ситуация изменилась, и россияне начинают ценить отечественные марки. Однако для полного раскрытия потенциала российским производителям потребуется еще два-три года, добавил стилист.
Опрос показал уровень доверия россиян Путину
Самую сухую в мире пустыню завалило снегом. Почему в Чили пришла зима?
Конкурс главы округа на лучший дом и двор начался в Реутове
Заблудившегося в лесу грибника спасли возле деревни Семеновское
Подмосковные спортсменки выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях по гольфу
Глава Реутова провел встречу с участниками клуба «Активное долголетие»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте