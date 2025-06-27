Стилист Лисовец указал на способность российских брендов одежды конкурировать с зарубежными

Известный стилист Владислав Лисовец выразил уверенность в способности российских брендов одежды успешно конкурировать с зарубежными. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

«Мы были не патриотичны в плане выбора одежды. Мы шли покупать туда, где дешевле, и покупали западное. Мы не верили в свои бренды», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время ситуация изменилась, и россияне начинают ценить отечественные марки. Однако для полного раскрытия потенциала российским производителям потребуется еще два-три года, добавил стилист.