«ВкусВилл» опроверг сообщения об опасной для здоровья готовой еде

«ВкусВилл» регулярно проверяет продукцию и строго следит за ее качеством. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба сети супермаркетов.

Компания прокомментировала публикации, в которых россиян предостерегали от покупки готовой продукции.

«Сегодня в некоторых медиа-каналах вышли новости под пугающими заголовками вроде „готовая еда из ‚ВкусВилла‘ опасна для здоровья“. Разумеется, это не так», —подчеркнули в пресс-службе.

Компания отметила, что «Газета.ru» провела собственное расследование. Она отправила в апреле шесть образцов готовой еды на проверку в лабораторию, где специалисты обнаружили отклонение от нормы микробиологических показателей. Как только в компании про это узнали, руководство передало информацию о возможных нарушениях во все команды, отвечающие за доставку и качество.

«Мы инициировали срочную повторную экспертизу указанных продуктов и на связи с производителями. Результаты будут опубликованы в течение трех недель», — добавили в пресс-службе.

«ВкусВилл» напомнил, что специалисты изучили всего шесть образцов, в то время как в магазине представлены более 500 позиций кулинарии. В компании подчеркнули, что делают все возможное, чтобы потребители получали максимально качественные продукты.

У сети есть собственная лицензированная лаборатория и 25 — партнерских. В этом году указанные в исследовании блюда 36 раз прошли проверку на пищевую безопасность.

Компания также следит за достоверностью состава, отсутствием фальсификации и добавок, запрещенных концепцией бренда. В пресс-службе добавили, что курьеры привозят заказы в термосумках, чтобы соблюсти температурный режим для продуктов.

Ранее в готовой продукции «ВкусВилла» обнаружили кишечную палочку. Опасные микроорганизмы нашли в салате «Цезарь» с курицей и пекинской капустой, роллах с семгой и креветкой и других блюдах.