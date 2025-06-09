Опасные микроорганизмы нашли в готовых блюдах из «ВкусВилла»

Кишечную палочку обнаружили в готовых блюдах из сети магазинов «ВкусВилл». Об этом со ссылкой на исследование Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН сообщило издание «Газета.Ru» .

Специалисты провел анализ шести популярных блюд — салата с мясом индейки и гранатовым соусом, блинчиков с мясом, салата «Цезарь» с курицей и пекинской капустой, ролла с семгой и креветкой, жареного картофеля с грибами и бутерброда с тунцом и базиликом.

Кишечную палочку выявили в четырех образцах: сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом. Кроме того, в салате «Цезарь» и блинах с мясом зафиксировали мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы в превышающем норму количестве.

Ранее в мясной продукции «Петелинки» нашли сальмонеллу. Возбудитель обнаружили в фарше, шницеле и филе. Зараженные партии продавали в магазинах ряда популярных торговых сетей, в их числе «Магнит», «Лента» и «Ашан».