Опасные микроорганизмы нашли в готовых блюдах из «ВкусВилла»
«Газета.Ru»: в готовых блюдах из «ВкусВилла» обнаружили кишечную палочку
Кишечную палочку обнаружили в готовых блюдах из сети магазинов «ВкусВилл». Об этом со ссылкой на исследование Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН сообщило издание «Газета.Ru».
Специалисты провел анализ шести популярных блюд — салата с мясом индейки и гранатовым соусом, блинчиков с мясом, салата «Цезарь» с курицей и пекинской капустой, ролла с семгой и креветкой, жареного картофеля с грибами и бутерброда с тунцом и базиликом.
Кишечную палочку выявили в четырех образцах: сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом. Кроме того, в салате «Цезарь» и блинах с мясом зафиксировали мезофильные аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы в превышающем норму количестве.
Ранее в мясной продукции «Петелинки» нашли сальмонеллу. Возбудитель обнаружили в фарше, шницеле и филе. Зараженные партии продавали в магазинах ряда популярных торговых сетей, в их числе «Магнит», «Лента» и «Ашан».