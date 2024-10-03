«Вкусно». Путин выпил кофе с Собяниным в парке «Руднево»

Путин и Собянин попробовали эспрессо в парке «Руднево»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали кофе в индустриальном парке «Руднево». Напиток приготовили студенты колледжей, сообщило РИА «Новости» .

Во время знакомства с площадкой глава государства и московский градоначальник посетили кофейню, где попросили сварить им эспрессо.

«Вкусно», — сказал Путин.

Президент поблагодарил студентов за кофе.

Российский лидер посетил парк «Руднево» накануне. Он принял участие в открытии первой площадки для практической подготовки студентов колледжей. Помимо Собянина, президента сопровождал министр просвещения Сергей Кравцов. Свой визит Путин приурочил ко Дню среднего профессионального образования.

Парк «Руднево» площадью более 90 гектаров включает 21 лабораторию, где студенты смогут получать навыки под запрос предприятий.