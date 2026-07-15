«Вкусно — и точка» реинвестирует средства в концепцию «ресторана будущего»

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» направит часть заработанных средств на развитие ИТ-инфраструктуры, включая разработку собственного программного обеспечения, строительство новых предприятий быстрого обслуживания и концепцию «ресторана будущего». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании Олег Пароев.

«Мы реинвестируем большую часть денег в формирование будущего: в строительство новых ПБО (предприятий быстрого питания. — Прим. ред.), в людей, в развитие ИТ-инфраструктуры. Развиваем концепцию „ресторана будущего“, собственное ПО», — отметил он.

Пароев добавил, что «Вкусно — и точка» планирует развиваться в регионах. Партнер-франчайзи хочет открыть на Северном Кавказе до 15 новых предприятий.

«Важно, чтобы при открытии объектов не снижались показатели действующих предприятий. Для этого мы предлагаем гостям разные каналы продаж и сервисы: доставка, авто, кафе и так далее», — заключил гендиректор компании.

Ранее Пароев усомнился в возвращении McDonald’s в Россию.