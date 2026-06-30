«ВКонтакте» и агентство «ЛАМПА»: пользователи соцсетей устали от однообразного контента

Социальная сеть «ВКонтакте» и международное коммуникационное агентство «ЛАМПА» провели совместное исследование, чтобы выяснить, как меняются привычки пользователей и что сегодня заставляет их подписываться на страницы или, наоборот, нажимать кнопку «отписаться». Об этом написал Hi-Tech Mail .

Ключевым трендом стала усталость от однообразия. Пользователи, особенно молодая аудитория в возрасте 18–25 лет, не хотят видеть в своей ленте бесконечные повторы. Каждый четвертый респондент признался, что отписывается от блогера или сообщества из-за заезженных форматов и отсутствия свежих идей. Еще 16% теряют интерес, когда контент слишком сильно напоминает все, что они уже видели.

На этом фоне растет ценность уникальности. Пользователи все чаще подписываются на тех авторов, которые предлагают оригинальные форматы и идеи, а не слепо гонятся за трендами. Данные самой платформы подтверждают этот тренд: на авторов оригинального контента подписываются на 22% чаще, а их публикации собирают в пять раз больше просмотров, чем у тех, кто работает по шаблонам.

Отношение к коммерческим страницам носит более прагматичный характер. Для многих пользователей подписка на бренд — это способ не потерять полезную информацию. Каждый четвертый (25%) следит за компаниями или магазинами, чтобы быстро найти их при необходимости. Для 20% решающим фактором становится наличие полезного контента без навязчивых прямых продаж: инструкций, рецептов, подборок и экспертных рекомендаций.