VK примет на работу специалистов по AI из ABBYY

VK предложит работу в холдинге российским сотрудникам, которых уволили из ABBYY. Это касается как отдельных работников, так и сформированные команды.

В компании выразили уверенность, что такой шаг усилит экспертизу VK в ML-разработках, что приведет к улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах.

Сейчас в холдинге есть вакансии, связанные с машинным обучением. Также открыты должности, связанные с разными проектами — VK Музыка, VK Видео и ВКонтакте. В компании есть возможность для комбинированного режима работы, где часть рабочего процесса сотрудники проводят в офисе, а часть — трудятся из дома.

ABBYY уволила почти всех российских сотрудников за один день. В организации это объяснили вступлением компании «на путь трансформации и модернизации бизнеса».