«Запретили писать в чат». Компания ABBYY за один день уволила почти всех россиян

Mash: ABBYY за день разом уволила почти всех российских сотрудников

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY разом уволил почти всех россиян. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Уволили на онлайн-встрече

По данным журналистов, сокращения случились в офисах на Кипре, в Будапеште и Белграде.

Компания прекратила деятельность в России в 2022 году, а российским работникам предложила офферы на переезд. На предложения согласились несколько сотен работников. Накануне, 30 сентября, их резко уволили. Как рассказала одна из сотрудниц, это случилось во время онлайн-встречи.

«Всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет», — привели ее слова журналисты.

После этого россиянам отключили корпоративные доступы. Увольнение коснулось всех, кто имеет паспорт РФ.

Комментарий Abbyy

Как рассказал представитель Abbyy в беседе с РБК, массовые увольнения сотрудников из Белоруссии и России, релоцированных в офисы в Европе, связаны со вступлением компании «на путь трансформации и модернизации бизнеса». В рамках этого процесса Abbyy «реорганизовала ключевые операционные функции», которые были в определенных регионах.

«Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что правительство Латвии намерено депортировать более тысячи россиян, которые не подали документы на получение вида на жительство к установленному сроку. До этого правительство определило срок подачи документов на ВНЖ до 30 сентября.