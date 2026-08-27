VK: каждый четвертый житель крупных городов покупает одежду на ресейле

Каждый четвертый житель крупных городов покупает одежду на ресейл-площадках. Еще 25% пока не делали этого, сообщили в пресс-службе холдинга VK.

Участниками опроса стали более 1200 человек в возрасте от 18 до 55 лет из 17 российских городов. В основном одежду покупают на маркетплейсах и в торговых центрах — 65% и 60% соответственно.

При этом отношение к ресейлу сильно зависит от возраста. Чаще всего таким образом вещи приобретают люди 25-34 лет, тогда как среди аудитории 46-55 лет 46% не собираются этого делать. Молодежь от 18 до 24 лет тоже не особо любит такой формат.

Интерес к ресейлу различается и в зависимости от города. Так, перепродажи стали популярнее всего в Тюмени — 38%, а также в Красноярске и Уфе — по 31%. Основная причина покупки одежды с рук и на маркетплейсах — шанс сэкономить и найти ту вещь, которую уже не продают. Это отметили 20,51% и 20,42% опрошенных соответственно. Еще 10% обращаются к ресейлу, чтобы найти раритеты.

Цена — один из ключевых критериев при выборе одежды. Именно она чаще всего определяет выбор для аудитории 25-55 лет. У опрошенных 18-24 лет на первом месте все же качество: его отметили 53%. Второе место занимает бренд (50%), третье — цена (45%), четвертое — соответствие трендам (40%) и пятое — экологичность (36%).

При этом 35% опрошенных не скрывают, что носят одежду из секонд-хенда. Ненужные же вещи участники опроса чаще всего передают на благотворительность — таких оказалось 26%. Особенно это любят делать воронежцы — 43%.

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