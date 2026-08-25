AHOF, can’t be blue и «китайский Хичкок»: стали известны хедлайнеры «Фандом Феста ВКонтакте»

На фестивале «Фандом Фест ВКонтакте» выступят южнокорейские группы AHOF и can’t be blue. Гости также встретятся с южнокорейским писателем Кимом Хоеном, китайским автором Нин Ханъи и писательницей Тянься Гуйюань, а также артистами Милошем Биковичем, Анастасией Сиваевой и Вероникой Журавлевой. Билеты уже доступны на сайте фестиваля , сообщили в пресс-службе холдинга VK.

Звездами первого дня фестиваля станут представители южнокорейской мужской группы AHOF, которая образовалась на реалити-шоу SBS Universe League. Коллективы дебютировал только год назад и уже получил многочисленные награды.

Главные артисты второго дня — южнокорейский бэнд can’t be blue. Группа заняла второе место в проекте по поиску молодых талантов CMYK × JUMF, а также взяла серебро в финале Gyeonggi Indie Music Festival INDIESTANCE.

Россияне впервые встретятся с «китайским Хичкоком» — писателем, автором триллеров «Суперзапретные игры» и «Загадка этажа номер 12» Нин Ханъи.

Он представит свои книги и секретный проект, который опубликуют в издательстве «Азбука» на русском языке. Кроме того, организуют встречу с писателем и сценаристом из Южной Кореи Кимом Хоеном. Роман «Магазин шаговой недоступности» стал «Книгой года» в Южной Корее и самым продаваемым произведением в этой стране по итогам 2021 года.

Гости фестиваля смогут встретиться и с Тянься Гуйюань — китайским автором экранизированных романов «Легенда о Фуяо» и «Восхождение фениксов».

Кроме того, режиссер Андрей Волгин, актер Милош Бикович и генпродюсер Вадим презентуют фильм «Черный шелк». На сцену выйдут и артисты ленты «По осколкам твоего сердца» — Вероника Журавлева, Максим Сапрыкин, Аля Майер и другие. Поклонники смогут увидеть и актрис сериала «Папины дочки. Новые» — Анастасию Сиваеву и Виталию Корниенко.

«Фандом Фест» «ВКонтакте» пройдет 10 и 11 октября на «ЦСКА Арене» в Москве. Следить за новостями мероприятия можно в группе «Фандом Феста ВКонтакте».

Ранее в VK Education сообщили об открытии набора на бесплатные образовательные программы.