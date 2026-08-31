VK запустит образовательные проекты к 1 сентября

Образовательные и развлекательные проекты, а также инициативы для школьников, студентов и учителей запустит VK. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга VK.

С 1 по 15 сентября акция «Начни учебный год с перемены» пройдет в «Сферум» и в МАХ. Так, ребята смогут выбрать мелодию для звонка на перемену, проголосовав за одну из композиций с помощью чат-бота. Принять участие можно и будет офлайн: на московской площадке ТРК «Европолис» школьники смогут послушать предложенные треки и выбрать ту, которая понравилась.

Кроме того, VK Education организует набор на бесплатные образовательные программы по IT, digital и креативным направлениям. Студентов ждут проектная практика, образовательные курсы, а также и новые форматы обучения. Платформа начнет готовить учащихся колледжей и запустит практический курс для педагогов.

«Школомания» стартует в «Учи.ру» с 1 сентября. Это проект о родительстве и учебе в MAX. Родители смогут выполнять задания еженедельно, а также и предлагать дополнительную практику. К тому же 12 сентября пройдет Всероссийская онлайн-конференция «Школа без слез: как пережить учебный год и остаться дружной семьей» с участием психологов Ларисы Сурковой, Анетты Орловой и других экспертов.

«Народный учебник» запустили в «Одноклассниках» — проект, в котором пользователи могут поделиться жизненными уроками. Под постом в группе «Все ОК!» любой желающий может написать в комментариях совет или знание, которые хотели бы передать другим. К проекту присоединились популярные авторы, артисты и медиа, а 1 сентября из лучших цитат создадут ролик.

VK Музыка собрала подборку для подготовки к школе с песнями, загадками, историями и сказками из раздела «Детям», которые настроят ребенка на учебу.

Ранее в VK рассказали, как пользователи относятся к школьным годам.