VK: 41% взрослых верят, что школьная дружба остается на всю жизнь

Школьные годы остаются значимой частью жизни и спустя десятки лет после выпуска. 44% взрослых людей скучают по школе, а 41% верят, что дружба, которая образовалась тогда, останется на всю жизнь. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга VK.

Еще 47% отметили, что продолжают использовать личностные качества, которые приобрели еще за партой. В опросе участвовали 1235 респондентов разных возрастов.

Основная причина такой ностальгии — друзья школьных лет. Именно по ним скучают 57% опрошенных. Еще 30% с любовью вспоминают экскурсии, дискотеки и совместные поездки с классом.

Пятерку любимых предметов возглавили математика, алгебра и геометрия (26%). На втором месте оказалась физкультура (25%). Третье место разделили литература и история (по 24%). Четвертое — русский язык и родная речь (по 21%).

Больше всего участники опроса вспоминают начальную школу (45%), когда учеба была еще несложной и время на общение с друзьями всегда находилось. Наиболее непростыми оказались 5-9-е классы из-за выросшей нагрузки и переходного возраста.

Впрочем, школьные впечатления отличаются в зависимости от поколения. Так, зумеры в возрасте от 14 до 24 лет больше всего запомнили любимых учителей и перемены. Миллениалы (25-43 года) вспоминают, как покупали перед 1 сентября новую канцелярию. Поколение Х (44-60 лет) и беби-бумеры (старше 61 года) запомнили школьную форму. Меняется и мнение о школьной дружбе на всю жизнь: в нее верят 32% миллениала и 58% беби-бумеров.

Ранее в VK рассказали, что каждый четвертый житель крупных городов покупает одежду на ресейл-площадках.