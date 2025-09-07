Вячеслав Володин возложил цветы к камню Константина Симонова в Белоруссии

В Могилеве председатель Госдумы и Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин вместе с депутатами возложил цветы к памятному камню поэта-фронтовика Константина Симонова в мемориальном комплексе «Буйничское поле». Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
Это место символизирует мужество защитников Могилева, чье сопротивление в июле 1941 года задержало наступление на Москву. В Госдуме отметили, что Симонов в своих произведениях описал события обороны и увековечил подвиг бойцов 388-го стрелкового полка.