Вячеслав Володин возложил цветы к камню Константина Симонова в Белоруссии

В Могилеве председатель Госдумы и Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин вместе с депутатами возложил цветы к памятному камню поэта-фронтовика Константина Симонова в мемориальном комплексе «Буйничское поле». Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы .

Это место символизирует мужество защитников Могилева, чье сопротивление в июле 1941 года задержало наступление на Москву. В Госдуме отметили, что Симонов в своих произведениях описал события обороны и увековечил подвиг бойцов 388-го стрелкового полка.

Ранее МИД Польши призвал соотечественников покинуть Белоруссию. Пресс-секретарь МИД Павел Вроньский заявил, что это недемократическая страна, и она недружелюбна по отношению к Польше.