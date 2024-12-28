Визажист Ежова: мягкий пилинг поможет подготовить кожу к нанесению макияжа

В предновогодний сезон отмечается рост спроса на услуги парикмахеров, бровистов и мастеров по наращиванию ресниц. Немаловажный аспект новогоднего образа — праздничный макияж. Как подготовиться к этой процедуре, рассказала визажист Маргарита Ежова, ее слова приводит сайт Gazeta.spb .

Как отмечает специалист, самое главное — это хорошего выспаться перед праздником. Не отдохнув как следует, вы можете обнаружить следы усталости на лице.

Помимо этого, следует исключить из рациона острое и соленое, чтобы избежать появления отеков. Перед тем как приступить к макияжу, нужно правильно подготовить кожу.

Используйте мягкий пилинг, чтобы удалить омертвевшие клетки, а затем нанесите увлажняющий крем. Это обеспечит гладкое нанесение тонального крема, ведь здоровая кожа — залог красивого макияжа, резюмировала Ежова.