Вице-спикер Госдумы заявил о готовности поучаствовать в дебатах с Мизулиной

Заместитель председателя Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что готов принять участие в дебатах с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«По дебатам с Мизулиной — конечно согласен», — написал он.

Даванков напомнил, что еще осенью 2023 года приглашал главу «Лиги безопасного интернета» на публичное обсуждение вопроса «охоты» на рэперов и блогеров, а также законопроекта о наказании для серийных доносчиков. Тогда его идею поддержали Матч ТВ и Осторожно.Медиа, которые были готовы предоставить площадку для встречи, однако сама Мизулина оставила идею без ответа.

Кроме того, в этот раз вице-спикер Госдумы решил пригласить на дебаты и певца Шамана, с которым общественница состоит в отношениях. Тему разговора с артистом он не обозначил.

«Сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов», — заключил он.

Ранее Екатерина Мизулина обратилась с просьбой к Следственному комитету о возбуждении дела о клевете и ложном доносе против Даванкова.