Вице-спикер Госдумы Толстой исключил введение запрета на аборты

Депутаты Госдумы не планируют вводить запреты в сфере абортов. Парламентарии собираются упорядочить данную область и разобраться со случаями нарушения закона в частных клиниках. Об этом заявил вице-спикер ГД Петр Толстой, сообщил ТАСС .

«Мы не собираемся ничего запрещать», — подчеркнул зампредседателя Госдумы.

По его словам, депутаты обсуждают, как правильно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи. Толстой добавил, что с в данном вопросе специалисты Минздрава выражают солидарность с парламентариями. Эту тему в Госдуме поднимают на протяжении последних четырех лет, отметил депутат.

«Мы должны обеспечить права женщин, права наших избирателей. Мы должны сделать так, чтобы не разрушить действующую систему оказания медицинской помощи», — подытожил Толстой.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил постепенно ограничить аборты. По его мнению, возможность искусственного прерывания беременности является серьезным фактором, негативно влияющим на рождаемость.