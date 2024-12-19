Милонов призвал к постепенному ограничению абортов

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, дал неполный ответ об абортах из-за неправильно заданного вопроса. Об этом в комментарии 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, задавшая вопрос главе государства журналистка, слишком растянула свое выступление, чем отвлекла внимание президента от этой важной темы. Милонов пояснил, что сам выступает за постепенное ограничение абортов по желанию, если нет угрозы для жизни женщины или ребенка.

«Без этого [решения] мы не выживем. Аборты являются самым серьезным фактором, негативно влияющим на россиян. Потому что никакая ипотечная программа не идет ни в какое сравнение с количеством детей, которые становятся жертвами прерывания беременности», — заявил депутат.

Путин, отвечая на вопрос о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, заявил, что необходимо принимать во внимание право женщины на прерывание беременности, а также обращать внимание на уровень благосостояния семей.

Также российский лидер заявил о необходимости учитывать демографическую ситуацию в стране. Путин напомнил, что сейчас уровень рождаемости в России находится на уровне 1,41, а чтобы не допустить сокращения количества населения его нужно поднять до показателя 2,1.