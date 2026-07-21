Вице-спикер ГД Чернышов разъяснил правила для выходных и переработок

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что сотрудник может выбрать компенсацию за работу в выходной или праздник: двойную оплату или отгул, сообщает RT .

Чернышов заметил, что за работу в выходной или нерабочий праздничный день сотрудник по закону может выбрать двойную оплату или отгул. Право выбора остается за работником.

Парламентарий пояснил, что если сотрудник выбирает отгул, работу оплачивают в одинарном размере, а сам день отдыха не оплачивают. Отгулы, полученные с 1 марта 2025 года, нужно использовать в течение года или присоединить к отпуску. Накопленные до этой даты можно использовать в любое время.

Похожее правило действует и при сверхурочной работе. По словам Чернышова, переработку по желанию работника можно компенсировать дополнительным отдыхом не меньше времени, отработанного сверх нормы.

Отдельное основание для выходного связано с донорством крови. После сдачи крови работнику положен оплачиваемый день отдыха, а если донация пришлась на выходной, отпуск или праздник, дополнительный день можно использовать позже.

Чернышов также напомнил, что родители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. При этом дополнительные дни отдыха чаще всего не предоставляют автоматически: обычно нужно подать заявление и заранее согласовать дату с работодателем.